«Tutto quanto successo è colpa mia. È una mia responsabilità tutto quanto accaduto fin qui. Ma la stagione è lunga e con il mercato recupereremo il tempo perso». Aurelio De Laurentiis era stato chiaro nella conferenza post Napoli-Monza, le speranze di risalire la classifica per il club azzurro stanno tutte, o quasi, nel mercato: la sessione invernale si apre praticamente oggi e la società è pronta a investire cifre importanti: circa 60 milioni di euro a disposizione per rinforzare la squadra che porta sulla maglia lo scudetto. Storicamente, il Napoli di Adl non ha mai fatto scintille a gennaio, ma quali sono i migliori acquisti arrivati a metà stagione?