Un piccolo angolo di paradiso a due passi dal mare. «L'isola del Pescatore» a Santa Severa, a 70 chilometri da Roma, è tappa fissa degli amanti del pesce e della buona cucina. Praticamente impossibile non averci fatto un pranzo o una cena se hai vissuto nella Capitale. E all'appello non è mancato nemmeno Rudi Garcia, che grazie alla sua compagna Francesca Brienza ha fatto presto la scoperta di questo delizioso ristorante sul mare. A aprire loro le porte della cucina, Stefano Quartieri: padrone di casa, amico e anfitrione.

Il primo incontro con Rudi Garcia?

«Lo ricordo come se fosse ieri. Era al termine della stagione, quando era ancora allenatore della Roma. Lo ha portato qui Francesca, la sua compagna, che è di casa».

Come è andata?

«Mi ha colpito subito per la sua serietà e la sua eleganza».

Ci dica.

«È stato un bellissimo incontro. Conosco tanti allenatori e giocatori e lui mi ha dato subito l'impressione di una persona molto umile, educata e composta. Insomma: un vero signore».

A tavola che tipo è?

«Non ha gusti particolari, anzi, gli piace scoprire e farsi guidare. Qui ha mangiato volentieri il pesce e per questo credo che a Napoli si troverà benissimo. Ma in generale è molto curioso. D'altra parte ha girato abbastanza e la sua ultima avventura in Arabia è stata certamente molto particolare. In generale so che gli piace variare e cambiare anche spesso ristorante».

Che impressione le fa vederlo adesso sulla panchina del Napoli?

«Sono molto contento per lui e per Francesca. Garcia è un bravo allenatore e seppur non sia facile ripetersi dopo il grande successo di Spalletti sarà per lui una sfida ancora più stimolante e ambiziosa. Gli ho scritto subito dopo aver letto della notizia per fare loro un grande abbraccio e dare il mio in bocca al lupo. Peraltro lei è anche in dolce attesa e ho colto l'occasione per i doppi auguri».

Un legame molto stretto il loro...

«Conosco Francesca dai tempi in cui lavorava a Roma Tv, quando ha conosciuto Garcia. Già frequentava il mio ristorante con la sua splendida famiglia e poi appena si è fidanzata con Rudi è venuta un giorno a pranzo e me lo ha presentato. Poi sono ritornati anche due anni fa a festeggiare il compleanno di Francesca».

Il rapporto con i tifosi?

«Napoli è una piazza non troppo diversa da Roma. In questo Garcia si sa gestire».

Cosa si aspetta dal suo rapporto con la città di Napoli?

«Conoscendo sia lui che Francesca sono sicuro che vivranno la città al massimo. Francesca è una persona molto acculturata e ovunque va le piace girare per musei e visitare tutto. Napoli è piena di attrazioni e quindi avranno tanto da vedere. Sono sicuro che gireranno molto e lei posterà tanto sui social. Lui, invece, magari sarà più riservato».