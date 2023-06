In mattinata è andato a vedere case in zona Pozzuoli per scegliere l'abitazione dove vivrà durante la sua permanenza a Napoli, all'ora di pranzo l'arrivo al centro sportivo di Castel Volturno per visitare la struttura dove si allenano gli azzurri. Era in compagnia del presidente De Laurentiis, dell'ad Chiavelli e degli uomini dello scouting azzurro ed è stata anche l'occasione per fare un briefing sul mercato. Presenti anche alcuni uomini dello staff tecnico del Napoli che resteranno con Garcia e cioè i preparatori atletici Sinatti e Cacciapuoti e il match analyst Beccaccioli. Staff nel quale ci sarà ancora come team manager Peppe Santoro e del quale faranno parte alcuni volti nuovi, collaboratori con i quali il tecnico francese ha lavorato in passato (nel nuovo organico dovrebbero figurare Stephane Jobard, suo vice al Marsiglia, e all'Al-Nassr, e Claude Fichaux, collaboratore dai tempi del Lille).

Prosegue così la full immersion di Rudi Garcia nel mondo Napoli, dopo la conferenza stampa di presentazione di lunedì pomeriggio al museo di Capodimonte. Stregato da Napoli, amore a prima vista quello di Garcia, l'impatto con la città è stato fantastico al suo arrivo con la compagna Francesca Brienza: ha scelto di alloggiare all'hotel Parker a corso Vittorio Emanuele e si è goduto la vista mozzafiato. Il nuovo allenatore francese del Napoli ha respirato subito l'entusiasmo della piazza, il grande affetto dei tifosi prima e dopo la sua conferenza stampa. «Ho ricevuto un'accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Da quando sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni per festeggiare lo scudetto dopo 33 anni: è una bella cosa. Qui si parla di calcio, si mangia calcio e si vive di calcio, è una cosa che mi piace tanto», le parole del tecnico francese in un video pubblicato su Instagram dal Napoli.

Ieri mattina ha fatto un giro sul litorale flegreo per scegliere la casa dove vivrà da metà agosto, al rientro dal ritiro a Castel di Sangro: un giro in una splendida giornata di sole, poi il primo sguardo o alla struttura di Castel Volturno, al campo di gioco, alla palestra, agli uffici, il primo contatto con quello che sarà il suo luogo di lavoro in questa sua nuova esperienza a Napoli. L'avventura partirà ufficialmente l'11 luglio con il raduno e le visite mediche in programma a Castel Volturno, prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. In quell'occasione farà la prima conoscenza diretta del gruppo azzurro, Garcia parlerà con gli azzurri, uno per uno, per poterli conoscere a fondo prima di cominciare il lavoro sul campo con le indicazioni tattiche: il sistema di gioco base sarà il 4-3-3 ma potrà anche variare, come spiegato dal tecnico francese durante la conferenza stampa di presentazione.

In questa fase sarà messo a punto anche il programma delle amichevoli estive del ritiro in Trentino e poi in quello successivo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto. Il Napoli in tutti questi anni ha sempre scelto una scaletta di impegni con una crescita graduale di livello in vista poi dell'esordio in campionato. Garcia farà il punto della situazione sui test estivi del Napoli per poter poi «partire già a bomba», come ha spiegato lunedì durante la sua presentazione.

Garcia tornerà a Castel Volturno tra il 10 e l'11 luglio per cominciare il lavoro al centro sportivo dove si allenano durante l'anno gli azzurri: in programma le visite mediche e i test prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. E dal 14 luglio gli azzurri cominceranno a sudare negli allenamenti in Trentino con la mentalità di ripartire da zero per avere ancora più fame.