Garcia, il primo forza Napoli è social: «Grazie ai tifosi. Ora è tempo di lavorare»

Una lunga conferenza stampa per presentarsi alla piazza, ma soprattutto l'abbraccio alla città. Il primo «Forza Napoli» di Rudi Garcia però arriva sui social: «Ringrazio i tifosi napoletani per la calorosa accoglienza di oggi e l’energia trasmessa. Ora è tempo di mettersi a lavoro per continuare a crescere e provare a realizzare grandi cose insieme. Forza Napoli» il messaggio sui social dell'allenatore francese ieri accolto anche dagli ultras della Curva B.