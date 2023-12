Francesca Brienza a Pompei con Rudi Garcia: «Emozionante. Andateci almeno una volta»

Weekend tutto napoletano per Rudi Garcia e Francesca Brienza, con l'ex allenatore del Napoli che ha vissuto da turista tra Pompei e la Costiera.

E proprio di Pompei ha parlato nell'ultimo post social Lady Garcia: «Sono tornata a visitare Pompei, mancavo da ben 20 anni, ed è stato emozionante proprio come ricordavo. Pompei ha sempre tanto da raccontare e altrettanto da far ancora scoprire. Andateci almeno una volta nella vita o tornateci, se potete» le parole della giornalista romana dopo la visita guidata in uno dei siti più apprezzati dai turisti di tutto il mondo.