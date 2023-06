Zielinski, rinnovo e stipendio: Sarri spinge per portarlo alla Lazio

Il contratto in scadenza nel 2024 pesa come un macigno sul futuro a Napoli di Piotr Zielinski, il centrocampista azzurro arrivato nel 2016 e protagonista nell'ultima grande annata dello scudetto. Come riportato da Sportitalia, il polacco si siederà a tavolino con il club azzurro nelle prossime settimane prima del ritiro di Dimaro per capire quali siano le reali possibilità di permanenza in azzurro oltre la scenza fissata tra un anno.

Solo dopo quell'incontro Piotr potrebbe valutare altre soluzioni: come un anno fa, infatti, non mancano le proposte dall'estero per il centrocampista polacco, che potrebbe anche lasciare Napoli per una nuova esperienza. In pressing resta anche Maurizio Sarri: il suo ex allenatore in azzurro vorrebbe riportarlo con sé per rinforzare oggi il centrocampo della Lazio.