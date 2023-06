Una squadra senza direttore sportivo. Perché Giuntoli ormai è separato in casa e attende nelle prossime ore di incontrare De Laurentiis per definire le condizioni per la sua via d'uscita: ha chiesto di andare via e sia pure controvoglia, il presidente del Napoli dovrà accontentarlo. Difficile che per un capriccio, De Laurentiis lo tenga da parte per dodici mesi. Giuntoli la scorsa estate, quella della contestazione alla proprietà, ha messo la faccia per due mesi nella varie conferenze e incontri pubblici e ha difeso le scelte in corso. Intanto è l'ad Chiavelli a recitare la parte che Giuntoli non fa più (non arriveranno altri ds ma ci sarà un maggior coinvolgimento dei responsabili dello scout, Micheli e Mantovani): chiama gli agenti degli allenatori (suo il pressing personale su Nagelsmann), ha riscattato Simeone e tiene i contatti con il Celta Vigo per la stellina galiziana: Gabri Viega. Già, perché il 21enne è l'obiettivo numero di questo mercato. Lo scouting azzurro lo ha promosso a pieni voti, sarebbe già pronto a raccogliere l'eredità di Zielinski e in ogni caso ha tutti i numeri del golden boy. Con Viega c'è già un'intesa di massima attorno ai 2 milioni di euro, ma nessun accordo con il Celta Vigo che chiede il pagamento della clausola, 40 milioni, mentre il Napoli è arrivato a offrire 30 milioni. Non è facile. Chiavelli e Garcia hanno già fatto il primo punto sul mercato. Chiaro che Garcia abbia chiesto di Osimhen. E i vertici sono stati chiari: se arriva offerta da 160 milioni, andrà via. Calenda, il suo manager, ha già parlato con Chelsea e Psg che però non vanno oltre i 110 milioni di euro. Offerta troppo bassa per iniziare una trattativa. Garcia non ha fatto nomi di suo gradimento, ci ha pensato il club azzurro ha fare una prima lista, con David del Lille e Dia della Salernitana in cima a tutto.

Gli agenti di Lozano e Zielinski sono attesi da De Laurentiis: tra un anno scade il loro contratto e se ci sono offerte il Napoli le vuole ascoltare. Lozano sogna la Liga ma ha richiesta dal West Ham: il prezzo giusto è 20 milioni. Il polacco manda segnali di amore eterno, ma i 4,5 milioni di stipendio sono una base di rinnovo improponibile. La Lazio c'è e Lotito è pronto a parlarne con De Laurentiis. Nella lista dei calciatori che piacciono - e tanto - tre gioielli dell'Atalanta: Scalvini, Hojlund e Koopmeiners. Costano molto ma sono considerati già pronti per il 4-3-3 di Garcia. Chiaro, non è affare semplice. Kim ha da tempo in mano un accordo da 4 anni con il Manchester United a 9 milioni di sterline. Ha anche scelto casa. Lo United, però, è alle prese con il cambio di proprietà e la cosa preoccupa l'entourage del coreano. In ogni caso, nell'elenco del post-Kim c'è in prima linea il difensore slovacco Dávid Hancko (offerti al Feyenoord 12 milioni). Sondaggi con Lucumì del Bologna. Le grandi manovre sono legate solo alle partenze: lì in avanti potrebbe arrivare, dal solito Lille, Jonathan David, ma costa 35 milioni di euro. Ma senza perdere di vista la pista serie A che porta a Beto dell'Udinese. Grandi manovre. In porta, difficile che venga riscattato Gollini, piace molto Caprile del Bari ma l'idea è lasciarlo giocare titolare ancora e non portarlo a Napoli dove sarebbe ancora riserva di Meret. E a proposito del portiere rivelazione: Pastorello ha chiesto un incontro per il rinnovo, vuole in ingaggio da big, ovvero 2,5 milioni di euro e prolungare fino al 2027. Durante il ritiro in Trentino sarà anche l'occasione per fare il punto con Mario Giuffredi per il contratto a vita che sogna Di Lorenzo.