Modric rinnova con il Real Madrid, per il Barcellona c'è Gundogan

Novità e conferme per le big del calcio spagnolo. Il Real Madrid prolunga per un altro anno il matrimonio con il 37enne centrocampista croato Luka Modric, che vestirà la “camiseta blanca” anche per il 2023/24, come annunciato dal club sui propri canali social. C'è una novità, invece, in casa Barcellona, che preleva a parametro zero il 32enne centrocampista tedesco Ilkay Gundogan. Fresco vincitore della Champions League con il Manchester City, giocherà nella Liga.

In Italia, l'Inter è pronta a salutare il croato Marcelo Brozovic. Il regista nerazzurro è davvero a un passo dalla firma con la formazione saudita dell'Al Nassr. Ad attenderlo, un contratto faraonico e Cristiano Ronaldo. Per sostituire Brozovic, a Milano dal 2015, l'Inter prova a far partire l'assalto a Frattesi del Sassuolo, sul quale ha acceso i riflettori anche il Milan, alla ricerca di un centrocampista per il dopo-Tonali. Un altro derby di mercato dopo quello per Marcus Thuram, che domani arriverà in Lombardia. Visto il pressing dell'Inter su Frattesi, per i rossoneri torna di moda il nome dell'inglese Loftus-Cheek, in uscita dal Chelsea. I nerazzurri, invece, sondano i candidati per la porta, nel caso in cui il Manchester United affondasse il colpo per il camerunense Onana.

Nella capitale, Roma e Lazio provano a puntellare ulteriormente la propria rosa. Dopo gli arrivi a parametro zero dell'algerino Aouar e dell'ivoriano N'Dicka, i giallorossi sarebbero vicini a riprendere il difensore spagnolo Llorente di nuovo in prestito dal Leeds, ma sempre dalla società inglese potrebbe arrivare anche il nuovo terzino destro, l'ex Salisburgo Kristensen. Sull'altro versante, i biancocelesti, in attesa di capire il destino di Milinkovic-Savic, hanno avviato i discorsi con l'uruguaiano Torreira del Galatasaray, mentre in attacco piace il 20enne brasiliano del Santos, Marcos Leonardo.

E mentre il Napoli cerca la quadra per blindare Victor Osimhen, difendendosi dagli eventuali assalti della Premier League e del Paris Saint Germain, in casa Juventus Adrien Rabiot è pronto a continuare la sua avventura in bianconero: in settimana, infatti, è prevista la firma sul rinnovo.

C'è un'ufficialità anche nell'Udinese: Federico Balzaretti, ex terzino della Nazionale, è il nuovo responsabile dell'area tecnica.