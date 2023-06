Il nome di Ferdi Kadioglu sul taccuino del Napoli per la prossima lunga estate di calciomercato.

L'esterno del Fenerbahce è valutato più di 20 milioni dal club turco, ma nel frattempo non pensa al mercato: tutto da decidere il futuro in Serie A, ma Kadioglu pensa già a godersi l'Italia. Il turco è in Sardegna in questi giorni e pare apprezzare molto le bellezze naturali del Paese, tra un tuffo e una giornata in barca.