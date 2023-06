Kadioglu al Napoli, offerta da 17 milioni per il jolly del Fenerbahce

Ferdi Kadioglu continua a essere un obiettivo del Napoli?

In Turchia ne sono certi: secondo SporX, infatti, il club di De Laurentiis avrebbe offerto 17 milioni - più alcuni bonus - al Fenerbahce per l'esterno turco che sarà uomo di mercato nella prossima estate.

Un tuttofare della fascia, Kadioglu: nato come trequartista, si è trasformato poi in un esterno offensivo, fino a diventare terzino nell'ultima stagione con il club. In nazionale, invece, viene utilizzato anche in mediana sull'esterno.

La sua valutazione si attesta proprio intorno ai 20 milioni di euro, con il contratto in scadenza nel 2026. Nell'ultima stagione ha giocato 32 partite con 3 gol e 5 assist.