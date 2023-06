Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è Touré il nome nuovo per l'attacco

Un nome nuovo per il futuro attacco del Napoli.

È quello di El Bilal Touré, attaccante di 21 anni maliano - già 13 presenze con la nazionale - che piace molto allo staff di mercato azzurro. Secondo Rmc Sport, il Napoli avrebbe seguito Touré negli ultimi mesi e in questi giorni giorni gli uomini mercato azzurri avrebbero riallacciato i contatti con l'Almeria e l'entourage del giocatore.

Un brutto infortunio l'ha tenuto fuori per oltre dieci partite nel cuore della stagione, altrimenti il suo bottino sarebbe stato anche più elevato in zona gol con ogni probabilità. Il suo valore si attesta tra i 15 e i 20 milioni, anche il Milan lo ha seguito per portarlo in Serie A.