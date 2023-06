Otavio apre al Napoli: «Se ci saranno offerte le valuteremo»

Quello di Otávio Edmilson da Silva Monteiro è un nome accostato anche al mercato del Napoli. Secondo A Bola, infatti, gli azzurri e l'Inter hanno seguito con molto interesse il portoghese del Porto nelle ultime settimane, con entrambi i club italiani pronti a rinforzare la mediana nel prossimo mercato estivo.

«Non ho dubbi che sarebbe decisivo anche in Serie A. Otavio è un giocatore con grandi colpi e potrebbe fare bene in qualsiasi club del mondo. Credo che qualsiasi allenatore vorrebbe avere un giocatore del suo livello», le parole del suo agente Israel Oliveira a Sportitalia. I nerazzurri sembrano anche vicini a una prima offera: «Se davvero l'Inter ufficializzasse una proposta, analizzeremo questa possibilità e l'ipotesi di giocare in nerazzurro. Il mio lavoro è portare la proposta al giocatore, poi starà a lui eventualmente decidere se accettarla o meno».