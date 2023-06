Il Napoli targato Rudi Garcia parlerà ancora italiano. Merito di Paolo Rongoni, uno dei punti fermi della «squadra» di collaboratori voluti dal francese anche per l'avventura napoletana. Per la preparazione delle squadre di Garcia la mano dell'italiano è pressoché fondamentale. Il francese si fida e come ha più volte ripetuto (anche all'interno della sua biografia), Rudi lo considera un collaboratore eccellente. «Potevo contare anche su un eccellente preparatore atletico, Paolo Rongoni. Italiano di nascita, quell'uomo leale e autorevole proponeva dei metodi nuovi che, basandosi sulla forza, permettevano ai giocatori di essere pronti rapidamente. Fu senza dubbio questo il motivo per cui al Le Mans ebbi il miglior inizio di stagione della mia carriera di allenatore. Migliore di quello che avevo avuto al Dijon e di quello che avrei avuto al Lille». Appunto, si sono conosciuti a Le Mans e da quel momento il sodalizio è andato avanti fino all'avventura di Lione, quando addirittura hanno raggiunto la semifinale di Champions League.

Rongoni, originario di Fermo, farà parte dello staff napoletano di Garcia e metterà a disposizione del gruppo la sua grande attenzione del lavoro. È uno a cui piace organizzare tutto della preparazione della squadra ripartendo il carico di lavoro fisico in funzione di quello tecnico stabilito dall'allenatore. Il suo è un ruolo più ampio rispetto a quello di preparatore atletico, un ruolo che comprende anche organizzazione dei recuperi, gestione dei rapporti con lo staff medico, psicologo compreso. «Il calciatore che gioca nella massima divisione di campionato, scende in campo due-tre volte a settimana: è soggetto a maggior impegno e stress e necessita di uno staff più ampio per raggiungere la condizione più performante», ha raccontato una volta Paolo Rongoni.

Con Garcia formano una bella coppia, si capiscono con uno squadro e per questo il francese lo ha voluto anche a Napoli dove in ogni caso ci sarà anche Francesco Sinatti come preparatore atletico nello staff, reduce dopo l'addio di Spalletti e del suo gruppo di lavoro. La prima stagione insieme per Garcia e Rongoni è stata al Le Mans nel 2007-08 e le loro strade si sono separate per incontrarsi di nuovo a Roma nel 2014.

Hanno acquisito quella complicità che deve essere sempre alla base del rapporto tra allenatore e preparatore atletico «Abbiamo i giusti tempi d'intervento ma, dopo tanti anni, si è instaurato anche un legame personale», raccontava Paolo Rongoni qualche anno dopo l'avventura con Garcia al Lione. E il rapporto continua: anche a Napoli, nella seconda avventura italiana del tecnico francese.