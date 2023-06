Kvaratskhelia, finalmente vacanza: in Grecia con la futura moglie Nitsa

Dopo le ultime sfide della nazionale georgiana, Khvicha Kvaratskhelia vola in vacanza: da qualche ora l'asso georgiano del Napoli è a Mykonos, in Grecia, insieme con la fidanzata e futura moglie Nitsa.

I due trascorreranno in Grecia questo periodo di off-season lontano dagli impegni di campo: Kvara è atteso dal Napoli dopo la prima settimana di luglio per il ritiro a Castel Volturno e poi la partenza verso Dimaro, dove l'anno scorso aveva ufficialmente incontrato per la prima volta i tifosi azzurri.