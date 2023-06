Emanuele Calaiò alla Blue Devils: sarà allenatore dell'Under 17

Emanuele Calaiò torna a mettere gli scarpini ai piedi. Quasi duecento gol in venticinque anni di carriera tra Pescara, Genoa, Napoli, Catania, Salernitana, Spezia, Parma e ora la volontà di mettere la sua esperienza as disposizione dei ragazzi. Smessi i panni di dirigente della Salernitana con la responsabilità delle giovanili, l'arciere di Palermo indosserà quelli di allenatore per la Blue Devils Marano di Napoli, una delle realtà più importanti a livello nazionale in tema di calcio giovanile. Una realtà di 550 atleti per trenta squadre che partono dagli Under 5 e arrivano agli Under 18 tra il Grillo di Marano di Napoli e il Centro Sportivo Ercole di Caserta.

A Calaiò è stata affidata la rappresentativa Under 17 che nel giugno del 2022 ha sfiorato lo scudetto. «Al decimo anno di attività ci siamo regalati Calaiò - le parole di Luigi Santoro, presidente della Blue Devils.

Siamo una realtà giovanile internazionale che lavora sui valori e molti dei nostri ragazzi sono ambiti da squadre professionistiche. Quest'anno ci lasceranno per Monza, Bologna, Roma, Arezzo, Napoli, Benevento e altre società. Di Emanuele mi ha colpito la sua umanità ed il suo essere educatore».

Felice della nuova opportunità Emanuele Calaiò: «Il prossimo anno avrò l'opportunità di allenare il gruppo 2007 della Blue Devils - afferma - Con il presidente Santoro c'è un ottimo rapporto. Da responsabile del settore giovanile a Salerno collaboravo molto con la Blue Devils. Quest'anno mi lancio in una esperienza nuova e metto a disposizione tutta la mia esperienza che in 25 anni mi ha portato a fare questa carriera. Mi auguro di dare ai ragazzi che avrò maggiore conoscenza tattica, tecnica, di educazione e rispetto. Soprattutto di fare un lavoro di crescita QUesto è l'importante quando si lavora con le scuole calcio: migliorare ogni singollo giocatore per cercare di ottenre risultati e la crescita dei ragazzi. Magari trovare qualche 2007 pronto per una squadra professionistica. Mi trovo in una scuola calcio d'elite dove avrò a disposizione tanto e mi metteranno a mio agio».