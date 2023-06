Meunier al Napoli? Costa 5 milioni e si offre

Dopo Belgio, Francia e Germania, ora Thomas Meunier potrebbe scegliere l'italia. L'esterno internazionale belga si sarebbe offerto a vari club in vista del prossimo anno e tra questi potrebbe esserci anche il Napoli, secondo quanto riportato da Sport Bild, oltre a Inter e Aston Villa.

Gli azzurri di Garcia, alle spalle di Di Lorenzo, dovranno scegliere: puntare sul giovane Zanoli di rientro dal prestito alla Sampdoria, provare a confermare Bereszynski o andare forte su un altro prospetto.

Meunier vorrebbe cambiare aria dopo l'ultima complicata annata al Borussia Dortmund e l'entourage prova a capire in queste settimane se può arrivare un'offerta convincente per il classe 1991 con il contratto in scadenza tra un anno. Nell'ultima stagione ha giocato solo 18 partite tra Bundesliga e coppe, con quattro gettoni anche in Champions League: al club di De Laurentiis piaceva già diversi anni fa, oggi la valutazione è crollata attestandosi intorno ai 5-6 milioni di euro.