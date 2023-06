Italia femminile, ecco le preconvocate per il Mondiale. Sabato amichevole con il Marocco

Si avvicinano i Mondiali femminili di calcio, in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La partenza per Auckland è prevista per il 5 luglio, ma intanto, allo scadere della prima settimana di raduno, la ct Milena Bertolini ha diramato la lista delle 32 pre convocate. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

L'ultimo test per le azzurre prima della partenza sarà sabato 1 luglio, quando allo stadio Mazza di Ferrara affronteranno il Marocco (diretta Rai 2 alle 18.15). Dopo l’amichevole, Milena Bertolini ridurrà ulteriormente il gruppo, che non vedrà sicuramente protagonista Sara Gama. La capitana azzurra, dopo una stagione complicata, non è stata convocata da Bertolini e ha commentato così su Instagram: «Dopo essere stata preconvocata insieme alle mie compagne, ho appreso soltanto tre giorni fa che non farò parte della rosa che partirà per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Nutro da sempre grande rispetto dei ruoli e, da professionista, accetto la scelta della Commissaria Tecnica, nonostante l’amarezza di queste ore difficili per le modalità e i tempi con cui questa decisione mi è stata comunicata».

