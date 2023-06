Napoli femminile, è la vittoria del gruppo

Scommessa vinta. Assunzione piena di responsabilità e fiducia ripagata. Esame superato a pieni voti per Marco Zwingauer e Biagio Seno. Non era facile accettare questa sfida e ripartire dalla cadetteria. E invece l’obiettivo è stato centrato e il traguardo tagliato. Francesco Tripodi, amministratore delegato del Napoli femminile, ha puntato deciso su questa coppia ed è stato corrisposto alla grande.

«È stata una stagione straordinaria, dovuta ad un gruppo meraviglioso, formato fin da subito per vincere», spiega il direttore generale toscano. «Risultato meritato con il Napoli che torna sul palcoscenico giusto», osserva convinto Zwingauer. «Credo ci siano i presupposti per difendere la categoria e migliorare anno dopo anno».

Il futuro è adesso e la proiezione anticipa la stagione che sarà.

Intanto però «bisogna dare merito a tutto lo staff che ha lavorato in maniera instancabile. Stagione faticosa, ragazze uniche», rimarca il dg Zwingauer.

Striscia positiva. «Si doveva ricostruire e ripartire. Abbiamo messo su un ottimo gruppo di lavoro. E le ragazze si sono messe a disposizione e hanno sempre lavorato», afferma Seno, imbattuto nel suo trionfale percorso. «Ritornare in panchina è stato un onore. Ringrazio le calciatrici per la loro professionalità». Un grazie sentito e non scontato, sostanziale e non formale.

«Sono subentrato al tecnico francese Dimitri Lipoff. Lo staff è sempre stato affiatato ed ha profuso impegno e professionalità. Le vittorie arrivano solo se c’è cuore. E il cuore di Napoli è stato premiato», conclude il tecnico azzurro.