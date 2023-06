Napoli femminile, l'ottimismo di Maiello: «Azzurre protagoniste in serie A»

Tempo di festeggiamenti. Show e fuochi d’artificio allo stadio Diego Armando Maradona per il terzo scudetto, torta, brindisi e cena per capitan Paola Di Marino e compagne. Le azzurre sono state protagoniste nell’arco della stagione, hanno lottato con entusiasmo e coraggio, conquistando con pieno merito la promozione in serie A. Ora si guarda al futuro con ottimismo.

«Abbiamo compiuto un’impresa della quale andiamo particolarmente fieri come club, perché ogni componente ha dato il suo contributo e siamo arrivati a centrare un obiettivo tutt’altro che facile», dichiara Alessandro Maiello, presidente del Napoli femminile.

Riconoscimento. Giovedì 8 giugno (ore 10) in Sala Giunta le calciatrici saranno premiate dall’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante.

Programmazione. «Siamo assolutamente sereni, perché alle spalle abbiamo la forza dei nostri soci e anche l’esperienza pregressa che ci aiuterà a non commettere gli errori del passato», ribadisce convinto il numero uno partenopeo.

Le cose giuste nei modi giusti. «Non ci deve essere alcun timore nell’affrontare questa nuova sfida da parte di chi è stato protagonista di una splendida cavalcata», avverte Maiello.

Questione di coerenza e non solo. «Siamo determinati a ripartire nel migliore dei modi, lo faremo nei tempi giusti con investimenti mirati per consolidare la nostra realtà in un panorama affascinante quale quello della serie A», conclude fiducioso Maiello.