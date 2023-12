Consiglio comunale di Napoli, approvate diverse delibere

Nell'ultimo consiglio comunale del 2023 sono state approvate diverse delibere, tra queste è presente anche una variazione di assestamento al bilancio 2023-2025.

L'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha ricordato che già lo scorso luglio l'aula aveva approvato la proposta di assestamento generale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.



«Questo atto - ha affermato l'assessore - costituisce un primo passo verso la programmazione pluriennale 2024-2026 da realizzarsi in tempi rapidi così come prevediamo». In precedenza, l'aula ha approvato anche una delibera di variazione di bilancio, presentata dall'assessore Edoardo Cosenza, relativa allo spostamento di 100mila euro a favore del Servizio tutela mare per la manutenzione dei lidi e degli arenili pubblici che - ha ricordato - sono passati da due a cinque «con la riapertura del lido comunale di Bagnoli e delle due spiagge di San Giovanni per elioterapia».

Ok anche allo schema di accordo tra il Comune di Napoli e la Città metropolitana di Napoli per la formazione di un «Cartellone degli eventi metropolitani 2023-2024» da promuovere su tutto il territorio metropolitano e finanziato con fondi dell'ente metropolitano. L'accordo ha ad oggetto «attività di comune interesse» da intraprendere per la realizzazione del progetto culturale Luci e Suoni di Napoli che prevede una serie di eventi che l'amministrazione comunale deve realizzare tra dicembre 2023 e settembre 2024.