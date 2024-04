Dopo lo scontro l'altra sera in consiglio comunale, le polemiche sono continuate in particolare per un frame catturato dal sistema di registrazione del consiglio comunale - e pubblicato sui social dal consigliere comunale di opposizione Francesco Iandolo - in cui si sente chiaramente la sindaca rivolgersi al presidente del consiglio, Ugo Maggio, e chiedergli: «La digos è venuta? Li devi cacciare, ne discutiamo anche a porte chiuse».