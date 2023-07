Pomigliano, ecco l'argentina Marianela Szymanowski

Argentina power. Alza l’asticella il Pomigliano del presidente Raffaele Pipola. Dopo l’annuncio del ritorno di Dalila Belen Ippolito in granata, ecco la sudamericana Marianela Szymanowski Alonso. Inizia a prendere forma il club campano, che disputerà per il terzo anno consecutivo il campionato di serie A.

Centrocampista offensiva, la new entry è nata a Buenos Aires il 31 luglio 1990. Il calcio è affare di famiglia. Suo fratello maggiore, Alexander, è un calciatore professionista.

La Spagna nel cuore. Ex Atletico Madrid (2008-2011) e Rayo Vallecano (2011-2016). Debutta in Uefa Women’s Champions League. E poi Valencia (2016-2018), Betis Siviglia (2018-2020), Espanyol (2020-2022). Nello scorso anno torna a vestire nuovamente i colori del Rayo Vallecano. Approda per la prima volta in Italia.

Nuova pantera. Seguirà i Mondiali di Auckland, dove la sua connazionale Ippolito debutterà domani mattina contro l’Italia di Milena Bertolini (ore 8, Rai1) all’Eden Park. Svezia e Sudafrica le altre rivali del gruppo G.

Serie A femminile.

Il campionato inizierà sabato 16 settembre 2023 e terminerà domenica 19 maggio 2024.