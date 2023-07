Napoli femminile, Alessandra Nencioni è il nuovo team manager

Un gradito ritorno. Cambia il suo ruolo, ma non l’attaccamento ai colori azzurri. Nel recente passato ha indossato la fascia da capitano e la maglia numero 10, rendendosi protagonista della cavalcata in serie A nella stagione 2019-2020. Come non ricordare la cerimonia di premiazione al Maschio Angioino con l'allora primo cittadino Luigi de Magistris, l'assessore allo sport Ciro Borriello, il presidente Lello Carlino e Ludovica Mantovani, all'epoca presidente della Divisione Calcio Femminile.

Ritorna all’ombra del Vesuvio Alessandra Nencioni in una nuova veste. La fiorentina classe 1989 è il nuova team manager del Napoli femminile. Stretta di mano con il direttore generale toscano Marco Zwingauer e via al nuovo incarico.

Chiusa la carriera da calciatrice, Nencioni ha deciso di intraprendere quella da dirigente. Ex Venezia, Alessandra ha giocato sia in Italia che negli Stati Uniti. Si è diplomata in marketing e sponsorship dello sport al Johan Cruyff Institute e lo scorso anno ha ricoperto la carica di team manager al Genoa CFC Women. Adesso si riparte nell’urbe di Partenope.