Il Pomigliano giocherà allo stadio Amerigo Liguori

Erba sintetica di ultima generazione. Curva Vesuvio e un impianto riqualificato in occasione delle Universiadi 2019. Per le partite interne cambia casa il Pomigliano, che saluta e ringrazia il Comunale di Palma Campania e comunica che giocherà allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Stagione 2023-2024. Il club presieduto da Raffaele Pipola ha completato le procedure di iscrizione al prossimo campionato di serie A, inviando la necessaria documentazione alla Divisione Calcio Femminile.

Il patron granata ringrazia il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, per l’interessamento e l’ospitalità. «Inoltre un grazie va rivolto alla Turris Calcio nelle persone del presidente Antonio Colantonio e del segretario generale Giuseppe Panariello», dice Pipola, che rimarca la «disponibilità e l’impegno concreto per aver consentito al Pomigliano di completare l’iter burocratico, garantendo alle pantere di disputare la terza stagione consecutiva in serie A».

Pista d’atletica assente. «L’auspicio è che questa sinergia con la Turris Calcio possa essere solo l’inizio di un cammino comune, utile a nuove e future collaborazioni», conclude fiducioso il presidente Pipola.