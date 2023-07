Insigne, infortunio e sconfitta e il suo Toronto è penultimo

L'arrivo di Terry Dunfield non sembra aver cambiato le cose in casa Toronto: il club canadese guadagna un'altra sconfitta nella notte italiana perdendo 0-1 contro Real Salt Lake, nella prima uscita del nuovo allenatore.

È la terza sconfitta di fila per Lorenzo Insigne e compagni: l'ex capitano del Napoli - capitano oggi anche dei canadesi - ha anche dovuto lasciare il campo all'intervallo per un infortunio che sarà valutato in queste ore.

Con questo ko, il Toronto resta al penultimo posto in classifica davanti solo all'InterMiami, che aspetta l'arrivo di Messi nelle prossime settimane.