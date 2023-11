Olivera e Messi, rissa in nazionale poi l'Uruguay vince in Argentina

In campo nell'emergenza difensiva del suo Uruguay, Mathias Olivera non si è tirato indietro: il terzino del Napoli è stato uno dei protagonisti assoluti nella notte del match contro l'Argentina, partita di cartello per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

L'azzurro ha giocato da centrale di difesa ed è stato anche coinvolto in uno degli scontri più forti sul terreno di gioco, quando a metà del primo tempo è scoppiata la rissa ed è venuto quasi alle mani con Leo Messi, capitano argentino e Rodrigo de Paul. La nazionale uruguaiana è riuscita anche ad aggiudicarsi la vittoria sbancando a domicilio Buenos Aires per 2-0.