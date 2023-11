Presente da... remoto. Il prefisso per chiamare dalla Georgia all'Italia sarà anche un altro, ma Khvicha Kvaratskhelia si è virtualmente presentato con un secco uno-due a Walter Mazzarri. Il talento georgiano ieri ha spaventato la capolista Scozia a Tbilisi, portando per due volte in vantaggio la sua Nazionale che poi è stata raggiunta in zona Cesarini dagli Highlander nella gara di qualificazione ad Euro '24. Un gol in scivolata, quello che ha aperto le danze nel primo tempo, ed un altro in perfetto stile Kvara nella ripresa. Accelerazione sulla fascia, finta secca, difensore in bambola, rientro sul destro e conclusione al fulmicotone che ha fatto secco l'estremo difensore Clark. La classica rete alla Kvaratskhelia, insomma. Due squilli la cui eco si è sentita forte anche e sopratutto a Napoli. E che è rimbombata a Castel Volturno dove Mazzarri ha avuto modo di apprezzare (da diretto interessato) alcuni pezzi del repertorio di uno dei suoi nuovi tenori. Sprint, accelerazioni, tagli ed inserimenti che ne hanno fatto il miglior giocatore della serie A l'anno scorso e che gli sono valsi la nomination anche per il pallone d'oro. Kvara non ha ancora avuto modo di parlare di persona con il nuovo nocchiero azzurro, probabilmente c'è stato soltanto qualche contatto telefonico, ma si è presentato comunque a modo suo.

Del resto il 22enne georgiano ha tanta voglia di riscatto. L'avvio in campionato, infatti, è stato finora al di sotto delle sue aspettative. Un po' la fotografia del Napoli, del resto. Nel caso di Kvara, prima un infortunio ne ha frenato preparazione ed impiego; poi l'astinenza in zona gol lo ha condizionato psicologicamente ed infine i risultati altalenanti della squadra hanno fatto il resto. Basti pensare che domenica scorsa contro l'Empoli, l'allora allenatore Garcia lo ha fatto partire dalla panchina salvo poi lanciarlo nella mischia nella ripresa al posto di Elmas. Ed è stato proprio Kvara ha costruire le azioni più pericolose del Napoli che si sono infrante sul muro toscano e sulla barriera alzata da Berisha. L'occasione più ghiotta dei campioni d'Italia è capitata proprio sui piedi del numero 77, ma il portiere dell'Empoli ha fatto un'autentica prodezza dando il “la” al colpaccio della formazione di Andreazzoli che è costato la panchina a Garcia. Per il momento Kvaratskhelia ha messo a segno 3 gol in campionato (un gol all'Udinese ed una doppietta a Verona) con 4 assist. Ma i numeri del georgiano sono ben altri. Mazzarri lo sa ed ha avuto modo di averne la certezza ieri guardando la partita tra Georgia e Scozia. Adesso non resta che attenderlo a Napoli per programmare il futuro fatto di dribbling, gol e tanti altri assist.