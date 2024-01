Insigne alla Fiorentina: l'ultimo rumors di mercato

Lorenzo Insigne torna in Italia? Secondo i rumors delle ultime ore, il potenziale trasferimento dell'ex capitano del Napoli potrebbe davvero concretizzarsi in queste settimane di gennaio con il mercato invernale aperto e con il calciatore napoletano che non direbbe no a un addio anticipato al Toronto, dove era arrivato due anni fa ormai per giocare in Mls.

Secondo Sky Sport, in particolare, l'ex capitano del Napoli sarebbe stato proposto alla Fiorentina in queste ore, con i viola interessati al mercato per un esterno d'attacco. Il profilo, però, non sembra essere quello ricercato dal club viola sul mercato. Nelle scorse settimane Insigne aveva ribadito la sua volontà di restare in Canada anche per i prossimi mesi, con l'accordo stipulato che scadrà solo nel 2026.