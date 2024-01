Osimhen nel ritiro della Nigeria: «Ora andiamo a vincere»

Dopo una settimana di assenza dal campo, Victor Osimhen riappare: il nigeriano del Napoli è arrivato nelle scorse ore nel ritiro della Nigeria negli Emirati Arabi per preparare l'esordio della prossima settimana nella Coppa d'Africa.

«Speriamo possa diventare il capocannoniere anche di questa competizione dopo averci aiutato con le qualificazioni» le parole del ct José Peseiro al suo arrivo.

«Adesso la cosa più importante per noi è andare in Costa d'Avorio e vincere la Coppa. Dobbiamo incrociare le dita per poter dare il meglio di noi» le parole dell'attaccante azzurro.