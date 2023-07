Calciomercato Inter, Brozovic saluta e va all'Al-Nassr

Sta per giungere alla fine la telenovela Brozovic. L'Inter, infatti, ha accettato l'offerta economica dell'Al-Nassr, che verserà nelle casse nerazzurre 18 milioni di euro netti per il cartellino del centrocampista croato. Nelle prossime ore Marcelo Brozovic, che ha già sostenuto le visite mediche a Parigi nella giornata di sabato, dovrà sistemare gli ultimi dettagli con il club arabo, prima dell'ok definitivo che porterà alla firma del calciatore per il club della Saudi League.