Il sostituto di Kim, il tormentone Osimhen, il rinnovo di Di Lorenzo, il «flirt» con Maxime Lopez oltre ai saluti di Giuntoli. Gli ingredienti ci sono tutti per infiammare la calda estate dei campioni d'Italia in carica. Ma il Napoli guarda avanti e si concentra per rinforzare la propria spina dorsale.

Si parte dalla difesa. L'imminente passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, con tanto di clausola milionaria, lascia un vuoto al centro del pacchetto arretrato. Oltre ai rinforzi fatti in casa (leggasi Juan Jesus e Ostigard) il club azzurro sta provando a garantire a Garcia un elemento di spessore e possibilmente di prospettiva. L'identikit porta al giovane Giorgio Scalvini dell'Atalanta. La Dea, però, chiede la luna per il suo gioiellino (oltre 40 milioni di euro) ed ecco che si guarda anche all'estero. Itakura del Borussia Monchengladbach, Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad sono alcuni dei nomi cerchiati in rosso dal duo Micheli-Mantovani che ha raccolto il testimone dopo l'addio di Giuntoli. L'ex diesse - promesso sposo della Juventus - è stato lasciato libero dal Napoli nonostante avesse ancora un anno di contratto, dietro la rinuncia di 1 milione e 800mila euro inerenti a bonus scudetto e spettanze degli ultimi tre mesi (se fosse rimasto in azzurro anche per la prossima stagione il suo contratto prevedeva un altro milione e settecentomila euro di cachet). Il Napoli ha tempo fino al 30 luglio per comunicare il nome del nuovo direttore sportivo (contatti con Frederic Massara, ex ds del Milan). Per il momento, però, c'è fiducia nello scouting azzurro che pare abbia messo gli occhi anche sul giovane Armel Bella-Kotchap, 21enne colosso di nazionalità tedesca (ma nato a Parigi) del Southampton. La valutazione del difensore è di circa 20 milioni di euro e l'ingaggio sarebbe perfettamente in linea con i parametri imposti dal club.

Fumata bianca, invece, per quanto riguarda il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Venerdì scorso le parti si sono incontrate per discutere del prolungamento (con relativo adeguamento economico) del capitano del Napoli. C'è un'intesa di massima, sebbene resti qualche dettaglio ancora da limare. Di Lorenzo firmerà comunque il nuovo contratto a stretto giro, al massimo nei primissimi giorni di ritiro a Dimaro.

Per il ruolo di playmaker, intanto, Maxime Lopez del Sassuolo lancia messaggi e il Napoli riflette. Il regista francese ha chiesto espressamente di andare via, ma il club neroverde non intende svenderlo. La richiesta è di circa 20 milioni di euro: Garcia lo conosce dai tempi del Marsiglia e lo accoglierebbe a braccia aperte come vice di Lobotka. Intervistato da Le Media Carré, Lopez è stato chiarissimo. «Ho detto al Sassuolo che per me è arrivato il momento di andare e puntare in alto. In Italia ci sono grandi club e se posso approdare in uno di questi sarebbe il top. Mi piace molto anche una squadra del sud che mi ricorda molto Marsiglia». Occhi sempre puntati sul francese Tousart dell'Hertha Berlino. La trattativa con i tedeschi però ha subito un rallentamento. Il Napoli ha proposto Demme come contropartita, ma l'Hertha chiede pure un conguaglio. Si vedrà. Seguiti anche gli spagnoli Gabri Veiga del Celta Vigo e Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Il club azzurro intanto ieri ha rinnovato il contratto di Karim Zedadka (che era a scadenza) per altri due anni.

In attacco molto dipende dal futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è il diamante da 160 milioni chiesti da De Laurentiis per chi volesse acquistarlo. Altrimenti resta in azzurro. La telenovela andrà avanti per tutta l'estate ed entrerà nel vivo al primo movimento di uno dei top player (da Mbappè a Kane) che innescherà il classico effetto domino. Il Napoli però, che ha offerto al suo bomber un prolungamento di due anni ed un ingaggio fino a 6 milioni di euro (più bonus), non resta a guardare ed ha già pronta più di un'alternativa. Jonathan David del Lille (24 gol e 6 assist in Ligue1) è la prima scelta. In calo, invece, le quotazioni di Hojlund dell'Atalanta (ora c'è la Juve), sempre viva la pista per Terem Moffi del Nizza.