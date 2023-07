Formisano lascia il Napoli dopo 17 anni: il tweet di De Laurentiis

Non solo Cristiano Giuntoli, il Napoli perde anche un'altra figura dirigenziale in questa lunga estate post scudetto: Alessandro Formisano lascia il club.

A dare l'annuncio sull'Head of Sales & Marketing azzurro ci ha pensato direttamente Aurelio De Laurentiis: «Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN» le parole del patron azzurro attraverso i social.