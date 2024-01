Football Money League, il Napoli entra nella Top 20 con ricavi per 267 milioni di euro

Come ogni stagione, torna protagonista la Football Money League, la classifica dei club di calcio con i ricavi maggiori stilata ogni stagione dall'azienda specializzata Deloitte. Con una grande novità: il Napoli entra nella Top20 mondiale nella stagione 2022/23, quella dello scudetto, con un dato record di 267,7 milioni di ricavi. +111mln di ricavi in un anno, aumento dell'80% degli incassi tv, +71% globale rispetto alla stagione precedente, che aveva visto gli azzurri comunque portare a casa ricavi importanti, di 156,5 milioni di euro.

Un dato impressionante per il club di Aurelio De Laurentiis che si piazza al 19esimo posto della speciale classifica internazionale davanti al Marsiglia e subito dopo il West Ham. Il calcio inglese prende il sopravvento ma il primo posto non è più del Manchester City, scavalcato dal Real Madrid di Ancelotti: 831,4 milioni di euro di ricavi nell'ultimo anno per i blancos, davanti a City e Paris Saint Germain. Quattro le italiane nella Top 20: oltre al Napoli anche Juventus 11esima (432,4 milioni), Milan 13esimo (385,3 milioni) e Inter 14esimo (378,9 milioni di euro di ricavi).