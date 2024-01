Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli ed a breve potrebbe firmare un quadriennale (fino al 2028, con opzione per il quinto anno) con il club azzurro. Il 23enne centrale sudamericano di proprietà dell'Udinese ha dato da tempo l'ok per il suo trasferimento alla corte di Mazzarri e la fumata bianca potrebbe essere imminente. La prima alternativa resta Arthur Theate del Rennes, ma le quotazioni del belga sono in ribasso rispetto al coetaneo argentino in forza al club friulano.

Il Napoli, del resto, ha sempre messo Perez in cima alla lista di preferenze anche per via della sua spiccata propensione a giocare in una difesa a «tre». L'argentino nasce braccetto destro della difesa: nella passata stagione è stato dirottato dalla parte opposta complice la presenza di Becao (nella sua posizione naturale) e quest'anno ha saputo adattarsi bene anche al centro facendosi preferire a Kabasele in quella posizione. Perez, insomma, gioca e conosce a memoria i movimenti della difesa a «tre» che Mazzarri ha rispolverato a partire dalla semifinale di Supercoppa con la Fiorentina a Riad e che aveva cominciato ad imbastire anche nell'infelice trasferta di campionato a Torino contro i granata di Juric con l'inserimento di Mazzocchi (altro giocatore «abituato» a quello spartito tattico), ma l'esperimento durò un amen per via dell'espulsione proprio dell'ex Salernitana.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico dopo avere offerto alla famiglia Pozzo 15 milioni di euro per il difensore che ha un contratto di 400mila euro a stagione con i bianconeri fino al 2027. L'Udinese però, che avrebbe preferito trattenere il difensore fino a fine stagione, ha alzato la posta (20 milioni) anche per via di una percentuale che deve riconoscere all'Atletico Madrid (da cui ha prelevato Perez). I bianconeri avrebbero gradito come contropartita tecnica Ostigard, ma il norvegese non intende muoversi da Napoli a meno che la destinazione non sia il Genoa (dove ha già giocato). L'impressione è che l'affare si possa chiudere a stretto giro dietro il pagamento di circa 18 milioni con i Pozzo che dovranno «accontentarsi» di quella cifra anche per ristorare l'Atletico Madrid. Ieri intanto è sbarcato in Italia il centrocampista belga Leander Dendoncker. Il giocatore, 29 anni ad aprile, è atterrato a Roma ed ha fatto le visite mediche a Villa Stuart prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al Napoli fino a giugno. Il centrocampista, ormai ex Aston Villa, giunge alla corte di De Laurentiis in prestito con diritto di riscatto (fissato a 9 milioni di euro). Se a giugno il Napoli eserciterà tale l'opzione, per Leander scatterà automaticamente un contratto triennale all'ombra del Vesuvio. Dendoncker, che vanta anche 32 presenze in nazionale, ha vestito le maglie di Anderlecht e Wolverhampton.

Alessio Zerbin è stato ufficializzato ieri dal Monza di Galliani. L'eroe della semifinale di Supercoppa contro la Viola in Arabia Saudita ha svuotato il suo armadietto a Castel Volturno ed è passato in prestito al club brianzolo. Stesso destino anche per il giovane talento serbo Matija Popovic, destinato alla corte di Palladino.