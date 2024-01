Zielinski, l'accusa dalla Polonia: «È ai margini del gruppo, scelta di De Laurentiis»

Appena 18 minuti in campo nelle ultime tre partite. Contro la Salernitana in campionato e contro Fiorentina e Inter in Supercoppa Italiana il Napoli non ha potuto contare su Piotr Zielinski: il polacco era andato in tribuna per problemi fisici nel derby contro i granata, poi Mazzarri ha scelto di tenerlo in panchina nelle due gare giocate in settimana a Riyadh.

Da dove parte la scelta? Il passaggio al 3-4-3 ha sicuramente inciso nelle opzioni, ma l'allarme è scattato in Polonia: secondo quanto riportato da Polskie Radio, infatti, Zielinski sarebbe ormai ai margini del gruppo Napoli da diverse settimane, limitato al minimo indispensabile anche durante le sessioni di allenamento a Castel Volturno. La scelta non sarebbe stata di Mazzarri bensì di Aurelio De Laurentiis, dopo l'ennesimo rifiuto al rinnovo del polacco che sembra ormai destinato a vestire la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione.