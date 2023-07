Napoli, Lete non sarà più sponsor? «Una nuova era è cominciata»

«Una nuova era è cominciata». Questa la frase - ovviamente in tricolore dedicata allo scudetto - spuntata sul sito ufficiale del Napoli alla mezzanotte di oggi nella pagina dedicata agli sponsor. Il riferimento del club dovrebbe essere al marchio Lete che storicamente accompagna quasi fin dal primo giorno il club di Aurelio De Laurentiis.

Il contratto con il marchio di bibite si è concluso proprio al 30 giugno del 2023 e dal prossimo anno il primo sponsor sulle maglie azzurre - anche scudettate - sarà con ogni probabilità Msc Crociere, già storico sponsor di maglia negli ultimi anni azzurri. L'annuncio del club ha fatto incuriosire tanti appassionati: sulla maglia azzurra del prossimo anno sarà da confermare anche Amazon - il contratto si è chiuso in questa stagione - mentre ci sarà ancora UpBit del gruppo Dunamu Inc, Back-of-Shirt Partner per tutta la prossima stagione.