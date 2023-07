De Laurentiis, relax a Ischia con il costume del Napoli

Ore di relax per Aurelio De Laurentiis, che dopo il vertice fiume del venerdì per liberare Cristiano Giuntoli - in direzione Juventus - ora si gode il mare di Ischia. Il patron del club azzurro è stato in compagnia oggi di Ciro Sorbino, numero uno dell'omonimo marchio di moda napoletano, immortalato con addosso il costume azzurro del suo Napoli da scudetto. Un'ottima occasione per indossarlo lungo tutta l'estate appena cominciata.