Grandi manovre a centrocampo per il Napoli. Il Sassuolo è pronto a dare il via libera a Maxime Lopez ed il club azzurro ci sta facendo più di un pensierino. Il playmaker francese è reduce da tre stagioni in neroverde, ha voglia di confrontarsi in un club di prima fascia per alzare l'asticella e mettersi in mostra anche in Europa. Se a questo si aggiunge che il giocatore è stato già allenato da Rudi Garcia ai tempi del Marsiglia il quadro è completo. C'è di più. C'è da considerare anche che Dionisi gioca con un modulo base (il 4-2-3-1) che non esalta certo le caratteristiche del playmaker transalpino più abituato a giocare in un centrocampo a tre. Meglio ancora in un 4-3-3 come quello che ha in mente Garcia per il suo Napoli. La valutazione del Sassuolo è di 20 milioni di euro, trattabili. La trattativa è in corso e Lopez ha lanciato più di un messaggio in tal senso. Intervistato da Le Media Carré, ha virtualmente salurtato il club neroverde. «Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di puntare più in alto. Amo l'Italia, parlo italiano, e ci sono grandi club e se posso andare in uno di questi sarebbe il top. Mi piace molto anche una squadra del sud che mi ricorda molto Marsiglia». Fin troppo chiaro il riferimento al Napoli insomma. Lopez giungerebbe all'ombra del Vesuvio come alternativa a Lobotka. Staremo a vedere.

Sempre per la mediana, trattativa in stand by per Luca Tousart dell'Hertha Berlino. Anche in questo caso si tratta di un altro giocatore allenato da Garcia (stavolta al Lione), ma il club tedesco riflette sullo scambio con Diego Demme proposto da De Laurentiis. Oltre alla contropartita tecnica, insomma, L'Hertha chiede anche un conguaglio economico. Seguiti anche gli spagnoli Gabri Veiga (Celta Vigo) e Rodri Sanchez (Betis Siviglia).