Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Politano nel mirino della Lazio

L'ex Maurizio Sarri e la sua Lazio guardano in casa Napoli, l'oggetto del desiderio è Matteo Politano. Infatti i bianco-celesti sono alla ricerca di un esterno destro per rinfoltire il reparto offensivo, l'obiettivo principale era Mimmo Berardi, ma la pista che porta all'esterno del Sassuolo sembra essersi raffreddata, anche grazie all'opposizione del Ds nero-verde Carvenali.

Politano è in scadenza di contratto nel 2025, attualmente non c'è alcuna trattativa per il rinnovo e fa parte del roster del procuratore Mario Giuffredi, lo stesso dei laziali Casale e Zaccagni, che gode di un ottimo rapporto con il presidente Lotito.

I presupposti per intavolare una trattiva che porterebbe Politano alla corte di Sarri ci sono, anche da Formello arrivano conferme riguardo un interesse, siamo però ancora in alto mare. Infatti non è arrivata nessuna proposta ufficiale, e sembra comunque la priorità dell'esterno Campione d'Italia sia quella di rinnovare con gli azzurri.