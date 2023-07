Lazar Samardzic tra Napoli e Inter: Marotta pronto all'assalto se salta Frattesi

Le strade di mercato che avrebbero potuto portare il Napoli direttamente da Lazar Samardzic rischiano di interrompersi per lavori in corso: nelle ultime ore, infatti, sul talentuoso centrocampista dell'Udinese si è inserita anche l'Inter, che vuole provare a strapparlo all'Udinese e anche al club di De Laurentiis, che segue il calciatore già da molti mesi.

Il club nerazzurro, in realtà, ha come primo obiettivo Davide Frattesi del Sassuolo ma per il centrocampista neroverde c'è l'asta con Inter, Milan, Juventus e Roma pronte a darsi battaglia nell'estate di mercato. Il club di Zhang non vuole partecipare a aste al rialzo e pensa ora al serbo dell'Udinese per coprire quella zona di campo. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sportmediaset, avrebbero pronti anche un'offerta da 20-25 milioni di euro per il club friulano.