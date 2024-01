Traoré al Napoli, manca solo il via libera del Bournemouth

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis accelera sul mercato per Hamed Junior Traoré, il calciatore ivoriano classe 2000 che è diventato il preferito per il mercato degli azzurri.

Dopo la corte delle scorse ore, secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un cambio di marcia importante per il calciatore con nuovi contatti per arrivare alla chiusura con il Bournemouth, il club che ne detiene il cartellino oggi.

Solo 44 i minuti giocati in questa stagione da Traoré in Premier League, un rendimento deludente che ha portato il club inglese a metterlo sul mercato. Da qui l'interesse del Napoli che vuole rinforzare la sua mediana: Traoré ha già giocato in Italia e in Serie A per quattro stagioni, indossando innanzitutto la maglia dell'Empoli, poi quella del Sassuolo con cui aveva fatto vedere le cose migliori e si era guadagnato la chiamata dalla Premier: si attende il via libera definitivo del club inglese per il passaggio al Napoli.