Napoli-Salernitana, Mazzarri si aggrappa a Lobotka: è l'azzurro che recupera più palloni

C'è anche il nome di Stanislav Lobotka ai primi posti della classifica dei calciatori con più palloni recuperati in questa prima metà della stagione in Serie A.

Nonostante un avvio traumatico per la squadra oggi affidata a Walter Mazzarri, il centrocampista slovacco è riuscito a recuperare il possesso della sfera per ben 129 volte nel girone d'andata: meglio dell'azzurro in campionato hanno fatto solo Walace (149), poi Barrenechea (134) e Ramadani (133).