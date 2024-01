La partita doppia del Napoli che tratta con l'Udinese, non accetta l'asta per Samardzic - resta alla finestra - e intanto non si fa trovare impreparato e vira su Traorè. Il club azzurro ragiona sempre con la famiglia Pozzo per il difensore argentino Nehuen Perez e tiene in caldo pure alcune situazioni all'estero per rinforzare il centrocampo. Occhio anche all'asse con la Fiorentina con cui si sta ragionando da tempo per Antonin Barak. Al tempo.

Il nome nuovo sul taccuino dello scouting azzurro è quello di Hamed Junior Traorè, polivalente centrocampista offensivo della Costa D'Avorio reduce da un'esperienza infruttuosa in Premier League con la maglia del Bournemouth, complici anche una serie di infortuni e di defezioni di vario genere che ne hanno fortemente condizionato il rendimento oltremanica. Traorè, 23 anni, ha un contatto con i Cherries fino al 2028 ed il Napoli sta ragionando per un prestito con diritto di riscatto del calciatore. L'ivoriano conosce bene il campionato italiano dove si è messo in mostra nelle fila del Sassuolo (sette reti e quattro assist due stagioni or sono) e prima ancora con la maglia dell'Empoli. Inutile dire che l'arrivo di Traorè significherebbe quasi certamente dire addio all'operazione Samardzic.

Il giallo per il promettente centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, si infittisce. Sulle sue tracce, infatti, si è fiondata forte la Juventus di Giuntoli che ha provato a superare proprio il Napoli al fotofinish per assicurarsi le prestazioni del 21enne giocatore dell'Udinese. È tramontata sul nascere, invece, l'ipotesi Brighton - caldeggiata più dai suoi agenti che da un concreto interesse del club di Roberto De Zerbi - in Premier League. In questo momento, dunque, Lazar è conteso da Napoli e Juve e toccherà sciogliere le riserve a stretto giro. Altrimenti De Laurentiis non intende aspettare a lungo e neppure farsi prendere per la gola. Il club azzurro ha messo sul piatto della bilancia un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Non solo. Il patron della Filmauro proprio ieri ha deciso di spingersi oltre, aumentando l'offerta dell'ingaggio (che parte da due milioni a stagione a salire) per strappare il «si» del calciatore dopo che aveva già incassato un'intesa di massima con l'Udinese. Si tratta però dell'ultima offerta da parte del Napoli: prendere o lasciare. Altrimenti, il club azzurro è pronto ad orientare le sue scelte altrove. La Juve, dal canto suo, offre uno stipendio leggermente più alto, ma con una durata inferiore del contratto. Staremo a vedere.

Con l'Udinese, a prescindere dall'esito dell'operazione Samardzic, resta sempre in piedi la trattativa per arrivare al difensore argentino Nehuen Perez, perno del pacchetto arretrato bianconero. Il Napoli continua il pressing per il 23enne sudamericano, impiegato solitamente come braccetto destro della difesa a «tre» disegnata da Cioffi, ma negli ultimi tempi dirottato al centro per ordini di scuderia. Il club friulano chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma l'impressione è che l'affare possa chiudersi con un assegno di 15 milioni alla famiglia Pozzo.

Capitolo centrocampo. Il Napoli resta sulle tracce di Antonin Barak (29 anni) che ha il contratto in scadenza tra un anno con la Fiorentina. Il mediano della Repubblica Ceca è un pupillo del ds Meluso che lo prelevò dall'Udinese per portarlo a Lecce quattro anni or sono. A quanto pare la Fiorentina non intende rinnovare il contratto di Barak ed il Napoli potrebbe approfittarne.

Situazione ben diversa per quanto riguarda Zielinski. Il polacco è a scadenza a giugno e l'Inter è pronta ad approfittarne. L'avventura di Piotr in azzurro sembra definitivamente ai titoli di coda. In uscita ci sono sempre Ositigard, Zanoli e Demme mentre resta da valutare la posizione di Gaetano.