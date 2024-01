Zielinski, dove va? Aspetta il Napoli e non ha ancora detto sì all'Inter

Beppe Marotta vorrebbe, ma aspetterà ancora. Di certo non c'è ancora nulla tra Piotr Zielinski e l'Inter, che pure porterebbe in nerazzurro molto volentieri il centrocampista polacco del Napoli. Per Zielu il contratto scadrà alla fine di questo campionato, i discorsi per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis non sono mai decollati, anzi, eppure non è ancora una strada chiusa visto che nessun'altra squadra ha ancora il sì del calciatore per il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, anche l'Inter sta aspettando: i nerazzurri sono in pole position per assicurarsi Zielinski a costo zero a fine anno, ma per il momento attendono il momento giusto, ovvero quando si capirà che la permanenza a Napoli sarà davvero impossibile. Il polacco aveva aperto già la scorsa estate al rinnovo, ma le cifre non hanno mai accontentato entrambe le parti e all'alba dei 30 anni Piotr potrebbe davvero salutare l'azzurro.