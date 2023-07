Zerbin, futuro a Napoli? «Sarà Garcia a decidere»

Alessio Zerbin è ancora in vacanza in Messico per sfruttare le settimane di relax fuori dal campo, ma al rientro a Napoli dovrà misurare il suo futuro, tra l'azzurro e le altre opportunità.

«Bisognerà attendere la volontà di Garcia. Sarà il nuovo allenatore a decidere, dopo tutte le valutazioni del caso» ha spiegato Furio Valcareggi, membro del suo entourage.

In questa stagione l'ex del Frosinone ha saputo prendersi poco spazio con Luciano Spalletti. «Va ricordato che Zerbin, in questo Napoli, è riuscito a fare 14 partite ed un’ora di Champions. Bisogna tenere presente che la considerazione dei panchinari, oggi, è elevatissima. Sono calciatori che riescono a risolvere i problemi a gara in corso» ha spiegato a 1 Station Radio.