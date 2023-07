Bereszynski saluta Napoli: «Farete parte di me»

Bartosz Bereszynski saluta Napoli. Il polacco lascia l'azzurro dopo i sei mesi di prestito, non riscattato dal club per il prossimo anno.

«A Napoli ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra. E vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione Incredibile... farà parte di me per sempre!» le parole del terzino polacco su Instagram.