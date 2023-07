Osimhen: «Napoli è il posto giusto per me»

«Vincere lo scudetto è stato importante per me. Qualunque cosa verrà dopo sarà importante» le parole di Victor Osimhen in una intervista riportata dal portale Soccernet in Nigeria. «Sto lavorando duramente per vincere altri titoli. Lo scudetto è uno dei più importanti titoli al mondo e l'ho vinto con un club che apprezza le cose che fai».

«Non ho mai visto una città più pazza per il calcio di Napoli. I tifosi mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato», le parole di Osimhen, oggetto di tanti rumors di mercato «Per me non c'è posto migliore dove stare di Napoli. Sono felice, ho fatto la scelta giusta scegliendo l'azzurro».