21 anni e non avere paura. Questo è il motto di Lazar Samardzic, centrocampista tuttofare dell'Udinese che nell'ultima stagione si è messo in mostra con cinque gol e quattro assist. L'ennesimo colpaccio messo a segno dal club di Pozzo che si conferma fabbrica di garanzia quando si tratta di andare a scovare del talento purissimo. E Samardzic non fa eccezione alla tradizione dell'Udinese. Ha dimostrato il suo talento durante l'ultima stagione - da protagonista - catturando subito l'attenzione da parte degli occhi dei top club dei serie A. Il Napoli lo seguiva già da un po', ma quel gol segnato al Maradona prima della sosta per il Mondiale ha certificato il suo attestato di maturità. Piaceva prima, quando al timone c'era Luciano Spalletti, e piace ancora oggi che la panchina azzurra è passata nelle mani di Rudi Garcia. E d'altra parte Samardzic è quel tipo di calciatore che non può non piacere.

APPROFONDIMENTI Rudi Garcia allenatore del Napoli: Anguissa e Di Lorenzo i leader nello spogliatoio Osimhen al miele: «Napoli il posto giusto per me» E Bereszynski saluta: «Farete parte di me»

È un centrocampista moderno, di quelli che conoscono alla perfezione tempi e modi di inserimento. Sa fare gol, ma soprattutto sa creare spazio per i compagni: vede linee di passaggio apparentemente invisibili e serve il pallone con i giri giusti a chi è piazzato meglio. Il Napoli lo ha studiato attentamente per tutta la stagione e si è mosso prima di tutti. Anche se l'Udinese ha subito messo in chiaro le proprie richieste. Samardzic non si muove per meno di 20 milioni di euro, cifra ritenuta al momento troppo elevata per il Napoli, tanto più che in uscita non c'è nessuno della batteria di centrocampisti. E allora? De Laurentiis spera di far abbassare il prezzo anche grazie agli ottimi rapporti con il patron Pozzo. Ma non solo, il Napoli mette sul piatto la possibilità di dare al giocatore un ruolo centrale nel progetto tecnico, nonché l'occasione di mettersi in mostra in Champions League. Facendo leva sulla volontà del tedesco, quindi, l'Udinese potrebbe abbassare le pretese economiche, riuscendo ad accettare un'offerta di circa 12 milioni di euro. A quel punto il Napoli metterebbe sul tavolo un contratto quinquennale con base di 1 milione mezzo al calciatore, al quale andrebbero aggiunti dei bonus legati al rendimento personale e di squadra. Insomma, un'operazione articolata, ma non per questo impossibile che potrebbe concretizzarsi già nelle prime settimane di ritiro.