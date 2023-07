Max Kilman al Napoli? Il Wolverhampton dice no all'offerta da 35 milioni

Ci sarebbe anche Max Kilman sulla lista di mercato del Napoli. E, secondo quanto riportato in queste ore da The Athletic, il club di De Laurentiis avrebbe anche già provato a strapparlo al Wolverhampton, club che ne detiene oggi il cartellino: 35 milioni per portare subito in azzurro il difensore metà inglese e metà ucraino, questa la cifra che il Napoli avrebbe proposto agli inglesi nelle scorse ore.

Una offerta, però, non ritenuta congrua e rispedita al mittente: il Wolverhampton non accetterà alcuna offerta inferiore ai 40 milioni di euro, secondo i tabloid inglesi, forti anche di un contratto lungo, con scadenza nel 2026 e una eventuale opzione per un ulteriore anno. Nell'ultima stagione Kilman - gestito dallo stesso agente di Koopmeiners, altro obiettivo potenziale per gli azzurri - ha giocato 37 partite in Premier League, 41 totali in stagione.