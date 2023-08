Napoli, salgono le quotazioni di Todibo: ma il Nizza chiede 30 milioni

A distanza di qualche anno dall'ultima volta, torna in casa Napoli il nome di Jean-Clair Todibo, il centrale difensivo francese del Nizza che era già stato nel mirino del club di De Laurentiis per il mercato. Ora che gli azzurri cercano un sostituto in difesa di Kim Min Jae, quello di Todibo potrebbe essere un profilo interessante per esperienza e qualità in campo.

Come riportato da Rmc Sport, il Napoli sarebbe comunque tra le squadre pronte a fiondarsi sul calciatore in caso di apertura del Nizza. Che chiede almeno 30 milioni per farlo partire ma potrebbe scontrarsi con la volontà dello stesso Todibo, pronto a chiedere la cessione: anche Paris Saint Germain, Newcastle, West Ham e Aston Villa hanno già mostrato interesse nell’ultimo mese e potrebbero unirsi alla corsa.